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НБУ четвертий тиждень поспіль не проводить інтервенцій на міжбанку

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:10
 

Нацбанк цього тижня (30 листопада - 4 грудня) не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснює інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані НБУ.

Загалом з початку року Нацбанк купив у резерви 4,55 млрд доларів, продав - 3,80 млрд доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк минулого тижня (23-27 листопада) не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

16-20 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку 70 млн доларів та придбав 41 млн доларів.

На міжбанківському ринку 26-30 жовтня НБУ продав валюти на 147,5 млн доларів.

Нацбанк у період з 19 по 23 жовтня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

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