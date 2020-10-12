Нацбанк майже в 6 разів зменшив продаж валюти на міжбанку

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані Нацбанку.

Зазначається, що 0,5 млн доларів НБУ продав у ході інтервенцій за найкращою ціною продажу іноземної валюти (Matching), 8,2 млн доларів - за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас Нацбанк четвертий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,509 млрд доларів і продав на 3,583 млрд доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 926,3 млн доларів.

Нагадаємо:

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.