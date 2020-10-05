Нацбанк утричі зменшив продаж валюти на міжбанку

На минулому тижні (28 вересня - 2 жовтня) Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що усі 51,1 млн доларів Нацбанк продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас третій тиждень поспіль регулятор не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4,509 млрд доларів і продав на 3,574 млрд доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 935 млн доларів.

Нагадаємо:

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.