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Нацбанк цього тижня відмовився від інтервенцій на міжбанку

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 18:35
 

Нацбанк у період з 19 по 23 жовтня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляється у даних на сайті НБУ.

Водночас минулого тижня (12-16 жовтня) Нацбанк продав усього 1 млн доларів.

Загалом з початку року Нацбанк купив валюти на міжбанку на 4,509 млрд доларів і продав на 3,584 млрд доларів.

Нагадаємо:

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

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