Всі розділи
Укр / Рус

НБУ третій тиждень поспіль не проводить інтервенцій на міжбанку

П'ятниця, 27 листопада 2020, 18:20
 

Нацбанк цього тижня (23-27 листопада) не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у даних НБУ.

Нацбанк не проводив інтервенцій і у попередні 2 тижні.

Зазгалом з початку року НБУ купив у резерви 4,55 млрд доларів, продав 3,80 млрд доларів.

Нагадаємо:

Минулого тижня (16-20 листопада) Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку 70 млн доларів та придбав 41 млн доларів.

На міжбанківському ринку 26-30 жовтня НБУ продав валюти на 147,5 млн доларів.

Нацбанк у період з 19 по 23 жовтня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись

Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ валюта міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Заступник Шевченка став членом наглядової ради Нацдепозитарію 26 листопада 2020, 18:30
НБУ випустив першу сувенірну вертикальну банкноту: присвячена Каденюку 26 листопада 2020, 12:50
З 1 грудня банки почнуть приймати паспорти у "Дії" під час касових операцій 26 листопада 2020, 11:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!