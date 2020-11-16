Минулого тижня НБУ не виходив з інтервенціями на міжбанк

Протягом минулого тижня (9-13 листопада) Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що востаннє Нацбанк відмовлявся від інтервенцій протягом 19-23 жовтня.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку 4,55 млрд доларів, продав - 3,81 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти НБУ становила 748,8 млн доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку 70 млн доларів та придбав 41 млн доларів.

На міжбанківському ринку 26-30 жовтня НБУ продав валюти на 147,5 млн доларів.

Нацбанк у період з 19 по 23 жовтня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.