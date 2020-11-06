Всі розділи
Укр / Рус

Цього тижня НБУ продав на міжбанку 70 мільйонів доларів, а купив 41 мільйон

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:55
 

Нацбанк з 2 по 6 листопада продав на міжбанку 70 млн доларів та придбав 41 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

При цьому, Нацбанк повернувся до покупки на міжбанківському валютному ринку уперше з середини вересня.

Зазначається, що регулятор купив 41 млн доларів у рамках  інтервенцій за єдиним курсом і аналогічно продав 50 млн доларів. Ще 20 млн доларів продав з вибором кращої ціни купівлі-продажу.

Загалом з початку року Нацбанк купив в резерви 4,55 млрд доларів, продав - 3,80 млрд доларів.

Нагадаємо:

На міжбанківському ринку 26-30 жовтня НБУ продав валюти на 147,5 млн доларів.

Нацбанк у період з 19 по 23 жовтня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись

Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

валюта НБУ міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
На закритті міжбанку гривня зміцніла до долара 4 листопада 2020, 19:10
Нацбанк відновив продаж валюти на міжбанку 2 листопада 2020, 10:50
Нацбанк цього тижня відмовився від інтервенцій на міжбанку 23 жовтня 2020, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!