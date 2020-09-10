Не "Дніпром" єдиним: "кіберспортсмени" готові вкласти 40 мільйонів доларів у новий об'єкт

Інвестиції в будівництво багатофункціональної кіберспортивної арени місткістю 10 тис. осіб в Києві складуть 40 млн доларів.

Про це повідомив співзасновник української кіберспортивної організації NAVI і один з власників готелю "Дніпро" Олександр Кохановський.

"У нас в планах побудувати за $40 млн багатофункціональну кіберспортивну арену, яка буде вміщати 10 тис. осіб. Вона буде знаходитися в центрі Києва. Там буде не тільки кіберспорт, але і звичайний спорт, концерти, івенти, виставки, конференції. У нас в країні ще немає такого майданчика ", - розповів він в четвер на Інвестиційному форумі Києва, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, готель "Дніпро" у зв'язці з кіберспортивною ареною дозволить проводити в Києві до 16 великих киберспортівних івентів і забезпечить близько 100 тис. туристів щорічно.

Крім того, надходження до місцевого бюджету тільки від туристичного збору складуть близько 40 млн грн на рік, додав бізнесмен.

"Наша основна ідея в тому, що коли у нас буде готель і арена, це стане унікальною конкурентною перевагою, щоб брати участь в тендерах розробників комп'ютерних ігор на проведення івентів. Ми зможемо отримувати від 8 до 16 топових івентів в рік", - пояснив він.

Нагадуємо:

Раніше Кохановський заявляв, що нові власники готелю "Дніпро" планують через 2-3 роки побудувати у центрі Києва кіберспортивну арену на 10 тисяч осіб "з нуля".



Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". "Дніпро" виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Після аукціону справжнім покупцем готелю назвав себе бізнесмен та засновник кіберкоманди Navi Олександр Коханрвський, який заявив, що створить у готелі центр для кіберспорту. Він відмовився називати публічно хто ще крім нього взяв фінансову участь у придбанні готелю.

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Нещодавно видання "Kyivpost" повідомило з посилання на урядове джерело, що серед покупців "Дніпра" є букмекерська компанія "Parimatch". Кохановський цього не заперечив, але відмовився від коментарів.

Після аукціону проти продажу готелю в Окружний адмінсуд Києва подали одночасно 4 предметно однакових позови.

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