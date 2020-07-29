Нові власники "Дніпра" також планують побудувати кіберспорт-арену на 10 тисяч осіб у центрі Києва

Нові власники готелю "Дніпро" також планують через 2-3 роки побудувати у центрі Києва кіберспортивну арену на 10 тисяч осіб "з нуля".

Про це повідомив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський, який представляє інвесторів покупки готелю, в інтерв'ю Андрію Федоріву.

"Це буде кіберспортивна арена, яку ми плануємо будувати в центрі Києва. Багатофункціональна арена приблизно на 10 тисяч осіб. Приблизно як Палац Спорту, але той не підходить для жодного кіберспортивного івенту.

...Ми будемо збирати все з нуля, це окремий проект взагалі", - розповідає Кохановський.

Готель "Дніпро" буде використовуватися для розміщення та відпочинку киберспортсменов. Принаймні його частина, пояснює Кохановський.

Під арену зараз розглядається 2-3 різні локації в радіусі 2-2,5 кілометра від центру Києва. На новій арені також зможуть проходити спортивні заходи та концерти, але основне призначення буде - киберспортівниє турніри.

"Ми зробимо унікальний кейс, коли це (організацію кіберспортивних івентів - ред.) можна буде робити і економити на цей час, нерви і гроші. І Київ буде Меккою Європи для кіберспорту протягом 5-10 років", - пояснює кіберспортивний функціонер.

За словами Кохановського арену планується відкрити через 2-3 роки, а оновлений готель "Дніпро" - через 2 роки.

"Ми зараз в процесі, тут треба бути більш прагматичним, потрібно спочатку провести переговори, вдарити по руках і тоді ми анонсуємо початок будівництва.

За оптимістичним сценарієм кіберарену планується відкрити за 2-3 роки, за песимістичним сценарієм 4-5 років.

Щоб закрити операцію і переробити готель "Дніпро" потрібно 2-3 роки. Ми плануємо 2 роки. Але це питання переговорів ", - резюмує він.

Олександр "ZeroGravity" Кохановський має 20-річний досвід роботи в індустрії кіберспорту. Він є співзасновником української мультиігрової киберспортівной організації Natus Vincere (NAVI). Також Кохановський гендиректор і співвласник DreamTeam - першої esport-мережі по набору та управління кіберспортивного командами. NA`VI вважається одним найсильніших колективів світу. За 11 років свого існування гравці Natus Vincere виграли кілька сотень світових турнірів і чемпіонатів. Досягнення NA`VI занесені в книгу рекордів Гіннеса

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Нагадуємо:

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Серед претендентів на столичний готель "Дніпро" були представники бізнесового істеблішменту, зокрема, серед учасників аукціону були Степан Черновецький, Томаш Фіала, Вадим Новинський, Сергій Тігіпко та інші.

Пізніше виявилось, що готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Нові власники готелю "Дніпро" планують витратити на реконструкцію готелю близько 20 млн доларів та уже ведуть переговори з "топовим закордонним архітектурним бюро".

Кохановський заявляв, що у готелі не планують запускати гральний бізнес, а інвестори не пов'язані із РФ.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Економічна правда