Новини 23 липня: готель "Дніпро", облігації, ставка

Про готель "Дніпро". Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортивний проєкт.

Нові власники готелю "Дніпро" не планували покупку об'єкта для створення грального бізнесу.

Про облігації. Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

Про ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних.

Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.

Про падіння ВВП. Нацбанк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5% до 6%.

Про позику від ЄС. Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - 23 липня підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією.

Про інфляцію. Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року).

Ви хочете дізнатися більше?

Видалити TikTok: чому США хочуть заблокувати популярну китайську соцмережу

Китайська соцмережа TikTok лише за два роки впритул наблизилася до Facebook та Instagram, і тепер США прагнуть її заблокувати. У чому її феномен і які загрози вона несе?