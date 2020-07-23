На кінець року інфляція прискориться до 4,7% - НБУ

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. - у другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року).

Про заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

"Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. У червні вона збільшилася до 2,4% і, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватися і в липні.

Головним чинником підвищення інфляції стало подорожчання окремих сирих продуктів харчування через несприятливі погодні умови. Також погіршилися й інфляційні очікування бізнесу та населення. Водночас інфляцію гальмували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси", - розповів Шевченко.

За його словами, інфляція помірно зростатиме й надалі і цього року повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 в.п.

"У другому півріччі 2020 року інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року) під впливом низки факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження.

По-перше, це зумовлюватиметься м’якою монетарною та фіскальною політикою, які послаблять негативні ефекти COVID-19 та підтримають споживчий попит і ділову активність. По-друге, на цінах відобразиться подорожчання енергоносіїв, а також гірший врожай фруктів. Протягом 2021-2022 року інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону", - додали у НБУ.

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