НБУ погіршив прогноз падіння ВВП на 2020 рік до 6%

Нацбанк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5% до 6%.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу.

"Найглибше падіння залишилося позаду – у другому кварталі.

У другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення. Пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності. До повноцінної роботи вже повернулися більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг. Ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки стабілізації", - заявив Шевченко.

"Стимулюючі заходи Національного банку, кредитні канікули, податкові пільги та розширення бюджетної допомоги з безробіття додатково підтримали бізнес-активність та приватне споживання", - додав він.

"З огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях.

Повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й наших торговельних партнерів, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки", - додали в НБУ.

У Нацбанку прогнозують, що економіка у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%.

Нагадаємо:

У січні-травні 2020 року реальний ВВП України скоротився на 5,9%, за уточненими даними Держстату, у 1 кварталі 2020 року падіння економіки становило 1,3%.

Реальний валовий внутрішній продукт у І кварталі 2020 року впав на 1,3% (у попередньому прогнозі Держстату очікувалось 1,5%).

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Мінекономіки очікує відновлення росту економіки України у жовтні - грудні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння ВВП України в 2020 році до 8,2%.

Економічна правда