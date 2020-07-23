Україна отримає 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС - Шмигаль

Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС - 23 липня підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні підписали Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією в межах нашого робочого візиту до Брюсселя разом із міністром фінансів Сергієм Марченком та очільником НБУ Кирилом Шевченком.

Дякую європейським партнерам за рішучу підтримку нашої країни. Це важливий крок, що підтримає макрофінансову стабільність держави та що спрямований на забезпечення добробуту українських громадян", - написав Шмигаль.

За його словами, 1,2 млрд євро для України - це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн та спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

Нагадаємо:

Європейський парламент 15 травня проголосував за виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків пандемії коронавірусу.

Економічна правда