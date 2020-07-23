У Нацбанку планують до кінця року не знижувати облікову ставку

Нацбанк завершив цикл зниження облікової ставки - у НБУ очікують, що ставка залишиться на поточному рівні до кінця року.

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Ми очікуємо, що облікова ставка залишиться на поточному низькому рівні принаймні до кінця цього року.

В наступному році Національний банк буде приймати рішення щодо облікової ставки залежно від реалізації проінфляційних ризиків, у тому числі зміни соціальних стандартів, та темпів відновлення економіки", - сказав він.

"Попередні зниження облікової ставки ще не повністю відобразилися у вартості ресурсів на фінансових ринках. Банки продовжують знижувати відсотки за кредитами та депозитами.

Втім, для закріплення ставок на однознаковому рівні учасники фінансових ринків мають бути впевненими в послідовній економічній політиці і розумному балансі між стриманням інфляції та монетарним стимулюванням", - додали у НБУ.

За словами Шевченка, зберігаючи облікову ставку на рівні 6%, НБУ залишає достатній простір для монетарного стимулювання і зможе надати економіці додатковий імпульс для зростання у випадку повільнішого відновлення споживчого та інвестиційного попиту.

Водночас, як заявив заступник Шевченка Дмитро Сологуб, НБУ готовий знизити облікову ставку за умови утримання інфляції в цільовому діапазоні 4-6% і збереження макроекономічної стабільності.

"Якщо ми побачимо, що макроекономічна ситуація залишається стабільною, якщо побачимо, що інфляція - в цільовому діапазоні, не побачимо значного розширення фіскального дефіциту, а також побачимо продовження співпраці з донорами, то я не виключаю зниження процентної ставки", - відповів він на питання журналістів.

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