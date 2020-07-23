НБУ зберіг ставку на рівні 6% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних із 24 липня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко 23 липня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

Заяву Шевченка показали у записі, оскільки зранку він відбув у Брюссель разом із прем'єром.

"З одного боку, це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021-2022 роках, а з іншого – залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня", - заявив Шевченко.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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