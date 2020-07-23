Київрада звільнила від пайової участі об'єкти "Укрбуду"

Київрада 23 липня ухвалила рішення про звільнення від пайової участі об'єктів "Укрбуду" - це дозволить "Київміськбуду" взятися за добудову ще 6 об'єктів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба Київради.

"Я розумію, що таке рішення щодо "Укрбуду" – не оптимальне. Але ми повинні його ухвалити. Бо потрібно допомогти ошуканим людям. Тим паче, що пайова участь за кілька місяців буде скасована для всіх забудовників по всій Україні", - сказав Кличко.

Він також зазначив, що Верховна Рада має терміново розглянути низку законопроєктів, які б унеможливили подібні ситуації із недобросовісними забудовниками.

"Ми вже втомилися від того, що постійно чуємо різні прізвища - Войцеховський, Паливода, Микитась. Назви таких компаній, як "Укрбуд", "Аркада". Ми постійно вирішуємо проблеми, що виникають через недобросовісних забудовників. Бо ошукані люди приходять до нас. Вони кажуть, що вклали кошти, а їх ошукали.

А це відбувається знаєте чому? Бо в нас забудовники можуть без гарантій банку продавати квадратні метри, що існують часто тільки на папері", - додав мер Києва.

Нагадаємо:

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла чергові 6 об'єктів корпорації "Укрбуд" - ЖК "Кирилівський гай", "Гвардійський", "Freedом", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда