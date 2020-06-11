Проблемою "Укрбуду" опікується Кличко, уряд включається за необхідності — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Про це Шмигаль заявив під час брифінгу за результатами 100 днів уряду.

"Ми розуміємо проблему "Укрбуду", сьогодні нею опікується міський голова Києва.

Уряд готовий підставляти плече, ми включаємось там де це необхідно.

Також Шмигаль зазначив, що Міноборони теж готово вирішувати всі питання щоб допомогти інвесторам "Укрбуда".



Раніше Кличко повідомляв, що 4 ЖК "Укрбуду" будуються на землях Міноборони, і міністерство має підписати договори на попередніх умовах

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда