Президент хоче підключити Кличка до вирішення питань по Укрбуду

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Володимир Кличко підключився до вирішення цього питання.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"По Укрбуду, як я і казав, ми передали всі повноваження Київміськбуду. Я займався COVID-19, МВФ і дійсно про це забув.

Я хотів би, щоб тут пан Кличко підключився. Це його задача, він мер Києва.

Я думаю це правильно, щоб він якомога швидше зміг звітувати і розказати що там відбувається по Укрбуду", - повідомляє Зеленський.

Нагадаємо:

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда