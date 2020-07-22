"Київміськбуд" прийняв ще 6 об'єктів "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла чергові 6 об'єктів корпорації "Укрбуд" - ЖК "Кирилівський гай", "Гвардійський", "Freedом", "Lake house", "Twin house", "Urban park".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За словами президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, найближчим часом планують прийняти всі об’єкти.

"Сьогодні "Київміськбуд" підписав документи на прийняття ще 6 комплексів "Укрбуду". У цього процесу непроста передісторія. Спочатку, коли ми погоджувалися добудовувати, було розуміння, що і як робити. Але я не думав, що ми зіткнемося з такою великою кількістю перешкод: починаючи від замовників будівництва і закінчуючи причетними державними структурами.

Через це час прийняття дещо затягнулось. На сьогоднішній день по більшій частини комплексів, які приймає "Київміськбуд", документи на фінальних стадіях", - заявив Кушнір.

"Очікуємо позитивного рішення від Київради у питанні скасування пайових внесків, що істотно знизить фінансове навантаження. ДАБІ почав вводити об’єкти в експлуатацію", - додав він.

За його словами, компанії вдалося налагодити співпрацю з Міністерством оборони, на землях якого повинні будуватися 3 великих комплекси. Щодо ЖК "Art house" – ситуація складна.

"Ми працюємо з Міністерством у частині підписання договорів. Є повне взаєморозуміння і конструктивна робота. Уже підписано основний договір по ЖК "Urban Park", узгоджені з Міністерством умови угоди по ЖК "Оберіг-2". До остаточної передачі об’єктів необхідне виконання кількох технічних моментів, думаю, це не займе багато часу.

Розуміючи, що цей процес запущений, ми приймаємо сьогоднішні 6 комплексів", - розповів Кушнір.

Загалом "Київміськбудом" в цілому наразі прийнято 11 об’єктів корпорації "Укрбуд": ЖК "Пектораль", "Новомостицький", "Сонячна Рів’єра", "Харківський", "Гармонія", "Кирилівський гай", "Гвардійський", "Freedом", "Lake house", "Twin house", "Urban park" .

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що проблемою добудови об’єктів "Укрбуда" опікується мер Києва Віталій Кличко. Раніше Кличко повідомляв, що заяви про те що він сам може вирішити питання "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Пізніше Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда