Зеленський підключив Шмигаля до вирішення питання "Укрбуду"

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням забезпечити координацію заходів щодо усунення перешкод в процесі відновлення будівництва об'єктів будівельної компанії "Укрбуд".

Про це йдеться у відповіді на петицію інвесторів житлових комплексів "Укрбуду".

"Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним з пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і повинні бути усунені", - заявив Зеленський.

22 травня на сайті президента петиція, в якій Володимира Зеленського просять допомогти зняти штучні обмеження з боку чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції, КМДА і Київради, Міноборони для передачі ХК "Київміськбуд" житлових комплексів корпорації "Укрбуд" та їх добудови, набрала необхідні 25 тис голосів.

Підписанти попросили Зеленського доручити першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову провести відповідні наради, а також здійснити необхідні інші дії з представниками вищезгаданих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на якнайшвидше врегулювання спірних питань і відновлення процесу передачі об'єктів будівництва ЖК "Укрбуд" для запуску будівництва.

Нагадуємо:

Міністерство оборони запропонувало розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів питання укладення угод про будівництво житлових комплексів корпорації "Укрбуд" на землях міністерства на умовах, запропонованих компанією "Київміськбуд".

Зазначимо, що в разі прийняття такого рішення, Кабмін автоматично анулює позови військової прокуратури, яка займається питанням повернення земель Міноборони, отриманих "Укрбудом" під забудову.

У 2017 році колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтересах Міноборони звернувся до суду, щоб визнати недійсною угоду про будівництво житлового комплексу "Чарівне місто" на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві, вважаючи договір незаконним.

Згідно з угодою, за надання земельної ділянки військові повинні були отримати 6% побудованих квартир.

20 травня на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд" і відзвітувати про ситуацію.

У свою чергу Кличко заявив, що проблемні питання з недобудовами корпорації "Укрбуд" не входять до компетенції міського голови та міської влади, а договори на добудову будинків на землях Міноборони має підписати саме міністерство.

12 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте у статті: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда