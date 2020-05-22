Кличко про об'єкти "Укрбуду": Є 3 проблемні питання, які не входять в мою компетенцію

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що слова президента Зеленського про те, що Кличко сам може вирішити питання добудови об'єктів "Укрбуду", "як мінімум некоректні".

Про це він сказав на брифінгу 22 травня.

"Хочу наголосити, що компанія "Укрбуд" - не якась шарашкіна контора, засновником цієї компанії і коропорації, під егідою якої велось будівництво, є Кабінет міністрів. І говорити зараз, що Кличко може взяти і сам розібратись з наслідками дій недоброчесного забудовника - як мінімум некоректно", - підкреслив мер Києва.

"Але всі розуміють, що проблему 13 тисяч інвесторів "Укрбуду" треба вирішувати.

Тому "Київміськбуд" долучився до розв'язання цієї проблеми, взяв на себе зобов'язання перед інвесторами, але зіткнувся з низкою проблем, які йому спочатку обіцяли допомогти вирішити на державному рівні", - нагадав він.

"Сьогодні передача об'єктів "Укрбуду" до "Київміськбуду" відбувається у плановому режимі - йдеться про 23 об'єкти: невеликий офісний центр та 22 житлові комплекси, 5 з них "Київміськбуд" вже прийняв на баланс і здійснює на них будівельні роботи.

Але на сьогодні є 3 проблемних питання і вони не входять в компетенцію міського голови Києва", - заявив Кличко.

Він назвав ці 3 проблемні питання:

Питання передачі об'єктів з Міноборони до "Київміськбуду" на існуючих умовах - 4 ЖК будуються на землях Міноборони. "І все, що треба від міністерства сьогодні - підписати договори на попередніх умовах", - заявив Кличко. Співпраця з ДАБІ щодо тих об'єктів , які "Київміськбуд" ще має прийняти на баланс. "ДАБІ за формальними ознаками повертає всі документи "Київміськбуду". Правильніше сказати - завертає, через це деякі будинки, у яких вже живуть люди, досі не введені в експлуатацію. Загалом отримано 16 відмов щодо 4 об'єктів", - додав мер Києва. За його словами, існує нестача коштів. "Після проведення аудиту з'ясувалось, що на добудову усіх об'єктів не вистачає понад 2 млрд грн. Кошти, про які йдеться, повернуться в процесі добудови, але зараз потрібно вирішити це питання і це неможливо зробити без Державної іпотечної установи, яка підпорядкована Мінфіну", - пояснив Кличко.

"Я не зовсім розумію, чому президент так сказав, як саме Кличко може втрутитись в діяльність держорганів, таких як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чи може допомогти міська влада - це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати його пайового внеску", - сказав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Віталій Кличко підключився до вирішення цього питання.

Холдингова компанія "Київміськбуд" проводить переговори з Державною іпотечною установою про залучення 2 мільярдів гривень для добудови будинків "Укрбуду".

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда