Новини 20 травня: Зеленський, "адаптивний" карантин, відкриття метро

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Про Зеленського. Президент Володимир Зеленський, коментуючи питання щодо довгобудів Укрбуду, заявив, що хоче, аби мер Києва Володимир Кличко підключився до вирішення цього питання.

Президент Володимир Зеленський прокоментував успіхи на посту президента за рік.

Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ, стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

Про "адаптивний" карантин. З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Про відкриття метро. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня.

Про "інвестнянь". Законопроєкт стосовно "інвестиційних нянь" готовий, і днями буде зареєстрований у парламенті. У новій версії документу "інвестняні" будуть надаватися у разі інвестиції від 30 млн дол (раніше йшлося про 100 млн дол).

Про "Укрзалізницю". За підсумками січня-березня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.

Про Приватбанк. Приватбанк перерахує до держбюджету 24,5 мільярди гривень у результаті розподілу чистого прибутку за 2019 рік.

Про МВФ. Мінфін очікує підписання нової програми з МВФ на суму 5 млрд доларів та терміном на 18 місяців і отримання першого траншу до кінця травня.

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