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Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

Середа, 20 травня 2020, 15:57
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня.

Джерело: телеграм Криклія та прем'єра Дениса Шмигаля

Деталі: Міністр повідомив, що робота транспорту в Україні поступово відновлюватиметься вже з 22 травня, але за певних умов.

Дослівно: "Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту".

Зокрема, за умови дотримання таких вимог у регіонах зможуть відновити: 

  • з 22 травня - регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
  • з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;
  • з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
  • з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом
  • з 15 червня - прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом".
 

При цьому обов’язкові вимогами безпеки – масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту.

Міністр уточнив, що у випадку здійснення перевезення до регіону, де не діє послаблення карантину, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння.

Українська правда

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метрополітен Київ Кабмін

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