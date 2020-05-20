"Треба боротися за інвестиції": Зеленський знизив планку для отримання "інвестняні" 

Законопроєкт стосовно "інвестиційних нянь" готовий, і днями буде зареєстрований у парламенті. У новій версії документу "інвестняні" будуть надаватися у разі інвестиції від 30 млн дол (раніше йшлося про 100 млн дол).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами.

"Всі інвестиційні законопроєкти будуть зареєстровані і впевнений проголосовані. Вони повністю готові.

Ми дещо змінили у "інвестняні", зараз через економічну кризу за інвестиції треба боротися. У світі економічний націоналізм. Кожен думає про свою країну.

..Раніше була умова (для надання "інвестняні" - ЕП) про 100 мільйонів доларів і більше, зараз цифра буде нижча, щоб це було розраховано і на українських інвесторів..

Інвестняня - це віп-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, що інвестує 30 млн дол і більше", - повідомляє президент.

Зеленський заявив, що раніше українські інвестори могли подумати, що "інвестняні" будуть надавтися тільки західним інвесторам, проте ця опція створювалась для всіх інвесторів.

Також президент повідомив, що планується поліпшення з приводу податку на прибуток, для інвесторів, що вкладають у приватизацію від 10 мільйонів доларів.

Економічна правда