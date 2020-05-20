Карантин: За 1 квартал "Укрзалізниця" отримала 7 мільярдів збитку

За підсумками березня-січня 2020 року "Укрзалізниця" отримала збиток у розмірі 7 млрд грн - негативно на фінансово-економічні показники УЗ впливає вимушена зупинка діяльності у зв'язку з карантином.

Про це свідчать дані на сайті Кабміну.

За прогнозами компанії, у зв'язку з необхідністю погашення кредитів і відсотків за ними (11 млрд грн і 3 млрд грн відповідно), дефіцит коштів на кінець року може сягнути 16 млрд грн.

Водночас через скорочення обсягів виробництва в Україні, зупинки роботи окремих підприємств-вантажовідправників і негативну кон'юнктуру на міжнародних ринках загальний вантажообіг в першому кварталі зменшився 4,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У зв'язку з такою несприятливою ситуацією Міністерство інфраструктури пропонує знизити норматив відрахування прибутку компанії до бюджету з 90% до 30%.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).