Президент про досягнення за рік: платіжки, курс, ціни на бензин, зарплати

Президент Володимир Зеленський прокоментував успіхи на посту президента за рік.

Про це він заявив відповідаючи на питання під час прес-брифінгу.

"Якщо ви сьогодні берете платіжку, вона в цілому зменшена - це факт, хто б вам що не казав про зниження цін на нафту і газ.

...Далі, курс долара - 100 грн за дол немає.



.. Якщо зараз сядемо на машину і проїдемося по всім заправкам України - ціна на бензин зменшилась.

..Про ціни на газ: у нас ціна на газ впала раніше, ніж знизились ринкові ціни.

Зараз уряду не вистачає грошей, аби ще підняти заробітну плату, до речі середня заробітна плата, не у всіх, але у середньому зросла. Нажаль замало, але зросла", - коментує гарант.

Президент підкреслив, що зараз уряду потрібно десь мільярд доларів щоб допомогти бідним людям.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ, стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

Економічна правда