З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін

З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Джерело: засідання уряду

Деталі: Члени Кабінету міністрів одностайно підтримали пропозицію міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Нова постанова продовжить також дію постанови Кабміну від 11 березня (№211). Її доопрацюють впродовж середи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що "завтра цю постанову потрібно опублікувати".

Пряма мова Степанова: "Проєктом пропонується встановити з 22 травня до 22 червня 2020 року на території України карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах – так званий адаптивний карантин, про який ми казали.

Що змінюється? Ми вводимо певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах. А саме: інцидентність – середня кількість випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів – яка має складати менше 12-ти осіб на 100 тисяч населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50%; кількість тестування методом ПЛР та ІФА повинна складати більше 12-ти на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів.

Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії ТЕБ та НС (комісій із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – ред.).

У нас вводиться 5 етапів. Зараз ми знаходимося на першому етапі, з 22 травня ми пропонуємо запровадити другий етап, кожен етап – це 10 днів".