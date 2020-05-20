Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський про українців за межею бідності: 250 доларів - це маленька зарплата, але не бідність 

Середа, 20 травня 2020, 12:23
 

Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ, стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

Про це він повідомив під час брифінгу для журналістів.

"У них (ЮНІСЕФ- ЕП) -  світова статистика, вони порівнюють прожитковий мінімум, а в цілому середня зарплатня у нас менша. Це не зовсім адекватна (у хорошому сенсі) інформація про Україну. 

...Здається оцінюються, всі люди які отримуватимуть 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так - це дуже маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами. У них 250 дол - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але не є бідністю", - заявив гарант. 

Президент підкреслив, що у найближчі місяці прем’єр-міністр Денис Шмигаль має показати програму збільшення мінімальних зарплат

Нагадуємо:

За даними ЮНІСЕФ, понад 6 мільйонів осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19.

Економічна правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!