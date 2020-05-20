Угода з МВФ: Мінфін очікує підписання до кінця травня і першого траншу в 1,9 мільярда доларів

Мінфін очікує підписання нової програми з МВФ на суму 5 млрд доларів та терміном на 18 місяців і отримання першого траншу до кінця травня.

Про під час засідання уряду заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до проєкту розпорядження, сума першого траншу може сягнути 1,9 млрд доларів.

Нагадаємо:

Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється, заявили в Офісі президента.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.