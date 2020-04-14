Новини 14 квітня: прогноз МВФ, закриття шахт Ахметова, 3000 вакансій "Укрпошти"

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Про прогноз МВФ. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%. Базовий прогноз зростання світової економіки у 2020 році: мінус 3%.

Про закриття шахт Ахметова. Група "ДТЕК" олігарха Ріната Ахметова з 20 квітня виводить найбільше вугледобувне підприємство країни "Павлоградвугілля" у простій.

Про звільнення керівника "Укрзалізниці". Наглядова рада Укрзалізниці рекомендує Кабінету міністрів звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління.

Про орендну плату для бізнесу. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету, який, зокрема, змінює умови орендної плати та виплати компенсацій для бізнесу.

Про кредитні канікули від Приватбанку. Приватбанк запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості".

Про нові iPhone. Стало відомо, як будуть виглядати чотири нових iPhone від Apple, їх презентація відбудеться восени 2020 року.

Про 3000 вакансій "Укрпошти". "Укрпошта" шукає понад 3 тисячі нових співробітників, серед вакансій: листоноші, айтішники, аналітики, директори відділень.

Про майбутнє авіаперевезень. Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін вважає, що після кризи авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків, і можливо скоротитися їх маршрутна мережа.

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Головні тренди на карантині: що змінилось в поведінці українців

Чим довше країна проводить в карантині, тим більший відсоток населення починає відмовляти собі в товарах щоденного вжитку. В Україні цей тренд поки що на початковій стадії, як і епідемія.

Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків

"Бориспіль" втрачає сотні мільйонів щомісяця. Що відбувається з єдиним діючим в Україні аеропортом, кого він приймає, як зменшилися зарплати співробітників, коли відновляться перевезення і чому не варто чекати дешевих авіаквитків? (рос)