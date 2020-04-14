У "Борисполі" розповіли, як зміниться авіаринок після кризи

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін вважає, що після кризи авіакомпанії не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків, і можливо скоротитися їх маршрутна мережа.

Про це він повідомив в інтерв'ю для ЕП.

"Моє відчуття, що дуже сильний удар відбудеться за вартістю перевезення. Ми якийсь час не побачимо дуже дешевих квитків. Напевно, споживач це відчує в першу чергу.

Авіакомпанії понесуть дуже великі збитки, їм знадобиться час, щоб реанімуватися і накопичити "жир", оборотні кошти. У цей період вони не зможуть пропонувати колишню кількість дешевих квитків", - пояснює Рябікін.

Також керівник аеропорту очікує, що скоротиться маршрутна мережа, тк перевізники не зможуть експлуатувати маршрути, які працювали на підтримку хабів моделі.

Читайте детальніше у інтерв'ю: Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих квитків

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Економічна правда