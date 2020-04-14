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МВФ прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 3%

Вівторок, 14 квітня 2020, 16:09
 

МВФ на тлі пандемії коронавірусу знизив свої прогнози щодо росту світової економіки та попередив про падіння обсягів виробництва у 2020 році до такого рівня, якого ще не було з часів Великої депресії 1930-х років.

Про це заявила шеф-економіст МВФ Гіта Гопінат на брифінгу, присвяченому презентації нового Огляду світової економіки.

"Дуже ймовірно, що цього року світова економіка переживе найгірший спад з часів Великої Депресії", - підкреслила вона.

"Раптовий шок, спричинений розповсюдженням коронавірусу, змусив нас змінити оцінку росту світового ВВП", - заявили в МВФ.

За прогнозами Фонду, базовий прогноз росту світової економіки у 2020 році: - 3%, але при цьому прогнозується зростання у 2021 році. 

 

МВФ прогнозує, що розвинені економіки впадуть на 6% (зазначимо, що падіння під час Великої депресії становило 16%).

Зокрема, США: -5,9%, ЄС: - 7,5%, ФРН: - 7%, Велика Британія: - 6,5%, Китай: +1,2%, Індія: +1,9%, країни Європи, що розвиваються: - 5,2%.

 
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"Якщо ситуацію з епідемією не вдасться взяти під контроль в другій половині року, то планується негативний шок для глобальної економіки в додатковому розмірі -3% в 2020. А якщо епідемія продовжиться в 2021, то глобальна економіка побачить додаткове падіння у 2021 на 8%", - підкреслили у фінустанові.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Міжнародний валютний фонд готовий задіяти весь свій резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів для допомоги країнам подолати кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Екноомічна правда

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