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"Укрпошта" відкриває 3000 нових вакансій

Вівторок, 14 квітня 2020, 11:28
 

"Укрпошта" шукає більше 3000 нових співробітників, серед вакансій: листоноші, айтішники, аналітики, директора відділень тощо.

Про це повідомляє голова компанії Ігор Смілянський.

"Нам вже потрібні оператори, листоноші, начальники і начальниці відділень, територіальні менеджери, водії, кур'єри, сортувальники, айтішники і айтішніци і навіть директора дирекцій (до речі багато хто з них виросли всередині компанії). Кандидати потрібні як на нові і відкриті позиції, так і на заміну тих, хто не може якісно і з посмішкою надавати послуги мільйонам наших клієнтів", - пише Смілянський.

Також в компанію шукають співробітників для роботи 500 пересувних відділень в серпні - вересні, впровадження ERP, нової фронт офісної системи, запуск банку, та інше.

Нагадуємо:

"Укрпошта" планує в 2020-му році залучити понад 1,6 мільярда гривень інвестицій (в 2019-му році було залучено - 87 мільйонів гривень), провести комп'ютеризацію населених пунктів, побудувати автоматизований сортувальний центру і відремонтувати відділеня.

Укрпошта і AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази в тиждень - це дозволить доставляти посилки з Китаю за 14-20 днів.

Економічна правда

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