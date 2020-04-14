Восени Apple представить чотири нових iPhone, на що вони будуть схожі – ЗМІ

Стало відомо, як будуть виглядати чотири нових iPhone від Apple, їх презентація відбудеться восени 2020 року.

Про це повідомляють джерела Bloomberg, передає ain.ua

Повідомляється, що серед нових моделей буде два наступника iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max і два менш дорогих смартфона на зміну iPhone 11.

Як наголошується, як мінімум дві моделі нових смартфонів отримають плоский екран і прямі грані, замість закруглених, як в поточних версіях.

Таким чином, вони стануть схожими на iPad Pro, представлений в 2018 році.

В iPhone Pro також додадуть датчик світла і систему 3D-сканування LiDAR для доповненої реальності. Екран найдорожчого смартфона зроблять більшим - 6,7 дюйм замість 6,5 дюймів, в iPhone 11 Pro Max.

Дорогі моделі залишаться з трьома камерами, а базові iPhone - отримають дві.

Компанія оновить і процесори нових пристроїв: упор зроблять на швидкість роботи, а також використання штучного інтелекту і доповненої реальності.

Через ситуацію з пандемією коронавируса, деякі з нових iPhone можуть з'явитися в продажу з затримкою в пару тижнів, зазначає Bloomberg.

Не дивлячись на це, Apple поки не інформувала постачальників про якісь затримки.

Джерела Bloomberg також повідомили, що Apple розробляє нові MacBook Pro, Apple TV, iMac і бюджетну версію iPad. Представники компанії ніяк не прокоментували інформацію, що з'явилася в мережі.