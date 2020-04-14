Офіційно: наглядова рада "Укрзалізниці" звільняє Марчека

Наглядова рада Укрзалізниці рекомендує Кабінету міністрів звільнити Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Очікується що це питання розглянуть на найближчому засіданні уряду.

Крім того, наглядова рада прийняла рішення про негайне відсторонення Желька Марчека від здійснення повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

Повідомляється, що наглядова рада та правління продовжуватимуть приймати всі необхідні рішення для забезпечення операційної та фінансової стабільності та спроможності компанії.

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Нагадуємо:



Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек вважає, що міністра інфраструктури Владислава Криклія дезінформували щодо реального стану справ в компанії.

Як повідомлялось рніше, в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури Криклій заявив, що той "не виправдав надій".

Зокрема, у міністра викликала питання робота Марчек, а саме відсутність реалізації непрофільних активів "Укрзалізниці", затягування з термінами реструктуризації "певних кредитів" і відсутність проактивного позиції щодо оптимізації діяльності компанії.

2 квітня джерела ЕП повідомляли, що наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

Після цього стало відомо, що наглядова рада "Укрзалізниці" підтримала призначення Івана Юрика в. о. голови компанії.

Раніше повідомлялось, що УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління.

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Економічна правда