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Приватбанк запровадив "кредитні канікули" на автокредити та іпотеку

Вівторок, 14 квітня 2020, 14:48
 

Приватбанк запровадив додаткові "кредитні канікули" для позичальників програм кредитування "Авто в розстрочку", "Житло в кредит" та "Кредит під заставу нерухомості".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Кредитні канікули" надаються банком клієнтам, що стикнулися з фінансовими труднощами (звільнення, відпустка за свій рахунок тощо) через обмеження, пов’язані з карантином.

Такі клієнти матимуть право на перенесення строків усіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним укладанням додаткових угод до кредитного договору чи договору лізингу після завершення карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для оформлення "кредитних канікул" за вказаними програмами достатньо заповнити заявку на сайті банку.

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Економічна правда

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Приватбанк кредити

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