Рада змінила умови орендної плати для бізнесу

Верховна Рада 13 квітня ухвалила законопроєкт № 3279-д про зміни до держбюджету, який, зокрема, змінює умови орендної плати та виплати компенсацій для бізнесу.

Про це повідомляється на сайті Ради.

У питанні щодо орендної плати для бізнесу встановили, що з моменту впровадження карантину і до його скасування плата за користування нерухомим майном підлягає зменшенню за вимогою наймача, який веде підприємницьку діляьність з використанням цього майна.

При цьому, наймач може розраховувати на зменшення плати упродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності в повному обсязі через запроваджені обмеження.

"У такому випадку розмір плати за користування майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати вартості комунальних послуг", - йдеться у документі.

Ця норма не буде поширюватися на підприємців, які під час карантину фактично вели діяльність з використання цього майна у повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній громаді.

Раніше у документі йшлося, що наймач "може бути звільнений від плати за користування майном".

Також Рада змінила порядок надання допомоги по безробіттю малому і середньому бізнесу.

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям на термін зупинення (скорочення) діяльності, а також - протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

При цьому, допомогу по частковому безробіттю надаватимуть у разі сплати роботодавцем єдиного внеску протягом 6 місяців, які передують даті зупинення діяльності.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає певні антикризові послаблення для бізнесу, населення та місцевих громад, зокрема, урегулювання питання оренди.

В проєкті антикризового закону, що був опублікований на сайті Верховної ради, відповідна норма звучала так:

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабміну … від 11 березня 2020 року №211, і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу (Цивільного кодексу. – ЕП)

Проте, несподівано для всіх, підписана президентом і опублікована редакція відповідного закону змінила формулювання із "звільняється" на "може бути звільнений".

Як пояснив ЕП старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, у такому випадку звільнення не є обов’язковим, а лише можливим.

За його словами, закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання і залишає невизначеність щодо офісних приміщень.

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха пояснив, що при старому формулюванні "лишався ризик випадково звільнити від сплати за оренду всю країну і будь-яке майно. Тобто, не лише малих і середніх орендарів, але і наймачів: державного майна, комунального майна, земельних паїв, житлових приміщень, рухомого майна (автомобілі тощо) та будь-якого іншого майна".

Читайте детальніше у матеріалі: Як скасувати плату за оренду на карантині: буде непросто, але шанси є

Економічна правда