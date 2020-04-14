МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня.

Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

При цьому, за прогнозами МВФ, безробіття у 2020 році має зрости до 10,1%. У 2021 році рівень безробіття прогнозують дещо нижчим - 9,3%.

Зазначимо, що Фонд зробив прогноз лише на 2 роки - це пов'язують з невизначеністю, яка панує у світі через поширення коронавірусу.

Нагадаємо:

Світовий банк прогнозує у 2020 році падіння ВВП України на 3,5% ріст інфляції до 8,9% та дефіциту держбюджету до 4,9% від ВВП.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

За її словами, наразі основний ризик для економіки - ризик "хвилі банкрутств та звільнень".

Георгієва додала, що МВФ отримав запити на фінансування у випадку надзвичайних ситуацій від 80 країн, і, ймовірно, їх буде ще більше.