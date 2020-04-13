Криклія дезінформували про стан речей в "Укрзалізниці" — т.в.о. голови УЗ Марчек

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек вважає, що міністра інфраструктури України Владислава Криклій дезінформували щодо реального стану справ в компанії.

Про це він розповів в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Я дуже здивований нещодавнім інтерв'ю міністра інфраструктури для "Радіо Свобода" і наведеними прикладами, які викликали у нього недовіру до моєї роботи. Створюється враження, що мала місце дезінформація щодо реального стану речей", - зазначив Марчек.

Зокрема, він підкреслив, що ситуація з необхідністю продажу непрофільних активів "Укрзалізниці" вже вирішена компанією і на даний момент чекає подальших кроків з боку міністерства.

"Ми дуже активно працювали з даного питання протягом 2019 року і виявили, зокрема, істотні недоліки в нормативному полі.

"Укрзалізниця" на 100% готова до продажу непрофільного майна: складено початковий переліку установ та розроблені відповідної алгоритм для їх реалізації. Але без змін, а саме до постанови Кабміну №1054 про порядок розпорядження майном товариства, у нас немає можливості це зробити ефективно і швидко", - підкреслив він.

За словами Марчека, фахівці "Укрзалізниці" вже надали пропозиції щодо необхідних змін, і вони знаходяться на розгляді Мінінфраструктури з 20 лютого.

"По реструктуризації кредитної заборгованості, в "Укрзалізниці" розроблено відповідну програму дій. Зокрема, вже відкриті додаткові кредитні лінії, заощаджені кошти під майбутні виплати. Міністерству інфраструктури це теж відомо", - підкреслив він.

Марчек зазначив, що оптимізація діяльності компанії також ведеться за раніше затвердженим планом.

Читайте також: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Нагадуємо:

Як повідомлялось рніше, в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр інфраструктури заявив, що той "не виправдав надій".

Зокрема, у міністра викликала питання робота Марчек, а саме відсутність реалізації непрофільних активів "Укрзалізниці", затягування з термінами реструктуризації "певних кредитів" і відсутність проактивного позиції щодо оптимізації діяльності компанії.

2 квітня наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

Після цього стало відомо, що наглядова рада "Укрзалізниці" підтримала призначення Івана Юрика в. о. голови компанії.

Раніше повідомлялось, що УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління.

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.