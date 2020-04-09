Наглядова рада УЗ визначилася з новим тимчасовим керівником — джерела

Наглядова рада "Укрзалізниці" підтримала призначення Івана Юрика в. о. голови компанії.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в компанії.

За словами співрозмовника, подання про призначення Юрика тимчасовим керівником вже передано на розгляд Кабінету міністрів, який як акціонер повинен ухвалити остаточне рішення.

До цього обговорювалися дві кандидатури на в. о. голови компанії: колишній керівник Південно-західної залізниці Роман Веприцький і директор з економіки та фінансів Микола Іванінів.

Юрик з червня 2018 року до червня 2019 року був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", з червня 2019 року входив до складу правління компанії.

До цього працював в Міністерстві фінансів України та в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

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Нагадаємо:

Наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

Раніше повідомлялось, що УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління.

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.