Пошук нового голови УЗ коштуватиме понад 800 тисяч 

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє офіційний майданчик Prozzoro Zakupki.ua.

Згідно з інформацією на сайті, термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

11-го лютого міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що для пошуку нового голови УЗ залучили провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

"Конкурс буде відкритий і незалежний. Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників.

Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, матиме чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку Укрзалізниці", - написав Криклій.

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Нагадаємо:

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.