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Пошук нового голови УЗ коштуватиме понад 800 тисяч 

Середа, 12 лютого 2020, 15:02
 

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє офіційний майданчик Prozzoro Zakupki.ua.

Згідно з інформацією на сайті, термін надання послуг - до 31 грудня 2020 року.

11-го лютого міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що для пошуку нового голови УЗ залучили провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden.

"Конкурс буде відкритий і незалежний. Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників.

Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, матиме чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку Укрзалізниці", - написав Криклій.

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Нагадаємо:

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Повідомлялося, що заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачала його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури.
У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті. 
За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.
Економічна правда

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