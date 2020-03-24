УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління

У наглядовій раді "Укрзалізниці" заявили, що провести відбір голови правління компанії так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Не кажучи вже про можливість проведення особистих співбесід з потенційними іноземними кандидатами, практично неможливо було би їх проводити навіть з вітчизняними заявниками.