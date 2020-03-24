УЗ переносить та сповільнює відбір на посаду голови правління
У наглядовій раді "Укрзалізниці" заявили, що провести відбір голови правління компанії так, як було спочатку заплановано і у ті самі строки, неможливо.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"Не кажучи вже про можливість проведення особистих співбесід з потенційними іноземними кандидатами, практично неможливо було би їх проводити навіть з вітчизняними заявниками.
Тому наглядова рада прийняла рішення визначити нові часові рамки для процесу і сповільнити його, реагуючи цим на реальність кризи, з якою зіштовхнулася країна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий графік затвердять, щойно матимуть більше чіткості, коли пандемічна криза може стати контрольованою.
"Ми не будемо перезавантажувати процес, у якому просунулися далеко вперед, чи відміняти те, чого вже досягнуто, натомість збережемо наявні результати. Консультант з підбору персоналу Бойден продовжить свою роботу за новим регламентом", - додали в УЗ.
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Нагадаємо:
Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.
Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.
5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.
Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.
Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.
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