Уряд призначив тимчасового голову правління "Укрзалізниці"

Желько Марчек

Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Про це йдеться у розпоряджені голови уряду Олексія Гончарука від 5 лютого.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчека Желька", - йдеться в розпорядженні.

Як зазначається на сайті УЗ, Желько Марчек закінчив університет Марібора (Словенія), дипломований економіст. Майже 13 років займав керівні посади в McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

У 2007-2013 роках - директор з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь", у 2013-2014 - директор з персоналу групи Starlightmedia Віктора Пінчука, у 2014-2015 - незалежний член наглядової ради "Укрросметалл", з 24 червня 2016 - член правління УЗ.

Читайте також: "Чорний вівторок" для голови "Укрзалізниці": за що звільняють Кравцова і чому це буде непросто

Нагадаємо:

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова.

Повідомлялося, що заява очільника Укрзалізниці Євгена Кравцова на звільнення за власним бажанням, передбачала його переведення на посаду заступника міністра інфраструктури. У випадку відхилення цієї заяви компенсація за звільнення Кравцова наглядовою радою повинна була дорівнювати його річній зарплаті. За даними ЕП, зарплата голови УЗ 2018 року становила майже 10 млн гривень, минулого року ця цифра становила понад 9 млн гривень.

Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".

10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління.

30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Економічна правда