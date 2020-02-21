УЗ оголосила відбір кандидатів на посаду голови правління

Відповідно до рішення наглядової ради "Укрзалізниця" оголосила відкритий відбір кандидатів на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Серед ключових цілей посади - забезпечення ефективності, продуктивності і своєчасності залізничного транспорту і логістичних послуг.

Серед вимог до кандидата:

щонайменше 3 роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості виконавчого директора рівня С (генерального директора, президента, голови правління, С-1 – EVP);

досвід роботи на рівні керівника: а) великої залізничної компанії з щорічним вантажним перевезенням не менше 20 млрд тонн-км., або б) великої транспортної компанії з щорічним оборотом не менше 1 млрд доларів. Зазначається, що задля уникнення сумнівів, кандидати без галузевого досвіду, але з винятковим досвідом лідерства та трансформаційними успіхами, також запрошуються до участі.

успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, start-ups у нових країнах, злиття/ поглинання).

успішний досвід управління портфелем капітальних інвестиційних проектів загальним обсягом понад 100 мільйонів доларів;

успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;

глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;

навички переговорів на високому рівні, у тому числі на урядовому, міжнародному та діловому рівні;

володіння українською та/або російською мовами (будь-який кандидат, якщо він не володіє українською мовою, повинен бути здатним та зобов’язаний вільно володіти українською мовою через 6 місяців після призначення). Вільне володіння англійською діловою мовою є істотним;

голова правління не може обіймати позицію радника або члена наглядової ради чи схожої позиції у будь-яких підприємствах поза УЗ.

Зазначається, що конкурс проходитиме у 5 етапів: 1) подача документів, 2) їхня оцінка, 3) попередні співбесіди, 4) співбесіди з членами наглядової ради УЗ, 5) подання наглядової ради до Кабінету міністрів про призначення кандидата на посаду та оголошення результатів конкурсу.

Документи приймаються до 17:00 16 березня.

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Нагадаємо:

Вартість послуг міжнародної компанії Boyden по забезпеченню пошуку і відбору кандидатів на посаду голови "Укрзалізниці" становить 837,5 тисяч гривень.

5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов, якого 29 січня звільнив уряд, повідомив, що після розірвання з ним достроково контракту він отримає чималу компенсацію. Водночас він не повідомив про яку саме суму йдеться.