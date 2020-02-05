Новини 5 лютого: зарплати чиновників, новий керівник "Укрзалізниці", гроші "Газпрому"

Про зарплати чиновників. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади.

Про меморандум між УЗ та Deutsche Bahn. "Укрзалізниця" та eutsche Bahn підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

Про "Боні і Клайд". Компанія, що називається "Боні і Клайд", заборгувала Дельта банку рекордні 3,2 млрд грн.

Про нового керівника "Укрзалізниці". Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Про онлайн-казино. Кіберполіція провела обшуки в офісі компанії, яка організувала діяльність онлайн-казино на ринках України, Європи, Австралії та США. Місячний прибуток компанії оцінюється в 1 мільйон доларів.

Про гроші "Газпрому". Президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

Про кредити на землю. Кабінет мінвстрів на засіданні у середу ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про 4G в київському метро. Депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

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Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування

Батьківщиною стартапів вважається американська Кремнієва долина, де базуються Google, eBay, Uber та інші міжнародні гіганти. Для таких інноваційних бізнесів влада створює відповідні умови. А як держава підтримує стартапи в Україні, для чого був створений Український фонд стартапів і як туди потрапити?

Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі

Парламент незабаром розгляне у другому читанні законопроєкт про обіг аграрних земель, який може бути запущений з 1 жовтня 2020. Як змінився проєкт про відкриття ринку землі перед фінальним голосуванням: хто зможе купувати і продавати, що буде з іноземцями і агрохолдингами, і у кого буде пріоритетне право.