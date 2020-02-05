Зеленський запропонував витратити 2,9 мільярда доларів "Газпрому" на медицину та інфраструктуру

Президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: "Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні".

Деталі: На нараді за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради президент запропонував Кабміну підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

Пряма мова: "Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом, – підкреслив Президент. – Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт".

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