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Зеленський запропонував витратити 2,9 мільярда доларів "Газпрому" на медицину та інфраструктуру

Середа, 5 лютого 2020, 09:48
 

Президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова: "Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні".

Деталі: На нараді за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради президент запропонував Кабміну підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

Пряма мова: "Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом, – підкреслив Президент. – Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт".

Нагадаємо:

  • 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
  • За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
  • На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

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Газпром Зеленський

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