Кіберполіція викрила онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон доларів

Кіберполіція провела обшуки в офісі компанії, яка організували діяльність онлайн-казино на ринках України, Європи, Австралії та США, місячний прибуток компанії оцінюється в 1 мільйон доларів.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ.

В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.

У січні співробітники кіберполіції зафіксували факт надання послуг казино, а також списання коштів з рахунків для участі в іграх.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино.

Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Спеціалістам кіберполіції, у ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо.

Наразі встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом). Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.

Нагадуємо:

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні"

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

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