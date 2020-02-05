Кабмін створив Фонд гарантування кредитів на купівлю землі

Кабінет мінвстрів на засіданні у середу ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

Бюджет-2020 передбачає 240 млн грн для формування статутного капіталу Фонду.



"Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів.



Малі та середні аграрії зможуть бути повноцінними учасниками ринку завдяки державній підтримці", - заявив голова уряду.



Нагадуємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Президент Володимир Зеленський запропонував комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів.



До другого читання проєкту закону подали понад 4000 правок. За словами радника прем'єр-міністра з економічних питань Олексія Мушака, розгляд законопроєкту може зайняти від 3 годин до 2 місяців.

На пленарному тижні 13-17 грудня Верховна Рада не розглядала друге читання законопроєкта №2178-10 від "Слуги народу" щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

Голова фракції Слуга Народа, Арахамія тоді заявив:

"Враховуючи те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент".

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Економічна правда