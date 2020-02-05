Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої заробітної плати та зменшив премії

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Під час наради за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив президенту, що уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств.

Пряма мова Гончарука: "Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад".

Деталі: Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

Пряма мова Зеленського: "Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також".

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати. Зокрема, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Гончарук заявив, що високі зарплати міністрам долають корупцію та спокусу зловживання службовим становищем.

14 січня Верховна Рада висунула вимогу Кабінету міністрів прозвітувати про нарахування великих премій окремим міністрам та розповісти про причини таких нарахувань.

17 січня під час години запитань до уряду українські міністри та прем’єр Олексій Гончарук так і не прозвітували про свої багатотисячні премії напередодні нового року.

Водночас президент Володимир Зеленський 17 січня пояснив прем’єру Олексію Гончаруку, що зарплати в міністрів мають бути "нормальними" і сказав, що доведеться прощатися з урядовцями, які хочуть більше.

Раніше також повідомлялося, що топ-менеджери "Нафтогазу" отримають премію у 700 мільйонів гривень.

11 грудня 2019 року міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата і він не виключає перехід на іншу роботу.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявляв, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" і їм важко утримувати свої родини.

20 січня уряд оприлюднив зарплати урядовців, найвищу середню зарплату з членів уряду отримував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн

Українська правда