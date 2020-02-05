УЗ та "Deutsche Bahn" підписали ще один меморандум про взаєморозуміння: що у ньому

"Укрзалізниця", німецька залізниця Deutsche Bahn та її компанія-підрозділ по консалтингу DB Engineering & Consulting підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, в якому йдеться про надання німецькою стороною управлінської та/або технічної підтримки.

"Ми розуміємо, що на початкових етапах мова йде про співпрацю консультаційного характеру.



Сподіваємось, що з часом ми зможемо прийти до більш глибоких форм співпраці", - заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Німецька сторона наголосила, що у рамках консалтингу з Укрзалізницею буде співпрацювати підрозділ німецької залізниці — DB Engineering & Consulting GmbH.

У документі повідомляється, що сторони домовились вивчити і розробити концепцію і план надання DB E&C управлінської та/або технічної підтримки.

Також документ передбачає три етапи співробітництва:

- перший: укладення договору про співробітництво з оцінки діяльності УЗ та розробка дорожньої карти дій. Для цього УЗ має сформулювати технічне завдання і бажані умови договору. Зазначається, що цей етап має бути реалізований протягом 3-х місяців.

- другий: реалізація проєкту. У разі успішного проходження першого етапу, сторони висловлюють намір щодо залучення персоналу німецької залізниці до впровадження дорожньої карти. За документом цей етап триватиме не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року.

- третій: підтримка від DB E&C у сфері управління.

Орієнтовний строк стратегічного партнерства між УЗ та DB - 10 років, йдеться у документі.

UZ Memorandum DB (PDF)

UZ Memorandum DB (Text) ​

UZ Memorandum DB (PDF)

UZ Memorandum DB (Text) ​

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn з урядом України та найбільшим українським залізничним перевізником "Укрзалізницею" опрацьовують питання стратегічного партнерства.

Міністерство інфраструктури підписало з найбільшим залізничним оператором Німеччини "Меморандум про взаєморозуміння".

Після підписання у Давосі "Меморандуму про взаєморозуміння" сторони продовжують переговори щодо подальшої співпраці і більше інформації нададуть на початку лютого.

Як повідомляв Гончарук, консультанти від найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn надаватимуть свої послуги для "Укрзалізниці" менеджменту або будуть залучені до управління компанією на певному етапі.